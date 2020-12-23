Валерий Вечорко оценил вероятность мутации коронавируса в Москве
Явной мутации коронавируса в Москве медиками замечено не было. Об этом заявил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в среду, 23 декабря.
— Явной мутации мы не видим, — цитирует врача РИА Новости.
Валерий Вечорко отметил, что Филатовская больница принимает не только пациентов с коронавирусом, но и с другими сопутствующими заболеваниями, в частности с острыми хирургическими. По словам медика, в стационаре наблюдаются люди, состояние которых усугубляется за счет сочетанной патологии.
Ранее Вечорко отметил, что течение коронавируса у пациентов в Москве изменилось на сегодняшний день по сравнению с весной.
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