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Еще 5228 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 5228 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечились еще 5228 человек за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в среду, 23 декабря.

Всего в городе число вылечившихся от COVID-19 граждан увеличилось до 582 772.

По последним данным, в Москве выявили 750 934 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что москвичи около 27 тысяч раз обратились к социальным работникам по поводу доставки лекарств. Этот вид помощи стал одной из самых востребованных услуг, которые предоставляются в рамках горячей линии комплекса социального развития города.

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