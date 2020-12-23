ГУМ могут оштрафовать на миллион рублей за нарушение антиковидных мер

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

Государственный универсальный магазин (ГУМ) могут оштрафовать на один миллион рублей за нарушение мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперштаб Москвы» в среду, 23 декабря.

— ГУМ могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушение мер профилактики COVID-19, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что администрацию магазина пригласят в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) для того, чтобы составить протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОАТИ выявили в столичном андеграунд-баре вечеринку после 23:00.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Каждый сотый житель Земли заболел коронавирусом