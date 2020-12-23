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ГУМ могут оштрафовать на миллион рублей за нарушение антиковидных мер
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

ГУМ могут оштрафовать на миллион рублей за нарушение антиковидных мер

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 3Карта всех событий

Государственный универсальный магазин (ГУМ) могут оштрафовать на один миллион рублей за нарушение мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперштаб Москвы» в среду, 23 декабря.

— ГУМ могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушение мер профилактики COVID-19, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что администрацию магазина пригласят в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) для того, чтобы составить протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОАТИ выявили в столичном андеграунд-баре вечеринку после 23:00.

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