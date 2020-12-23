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Каждый сотый житель Земли заболел коронавирусом
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Каждый сотый житель Земли заболел коронавирусом

Ростислав Зубков

В мире

Каждый сотый житель Земли заболел коронавирусом нового типа — COVID-19. Об этом свидетельствуют данные властей, экспертов и прессы.

Как передает ТАСС, общее число заразившихся в мире превысило 77,95 миллиона человек. Это более одного процента населения планеты. По информации ООН в области народонаселения, по состоянию на середину 2020 года, на Земле проживают 7,795 миллиарда человек.

Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 77 955 749 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее доктор Александр Мясников назвал сроки следующего пика коронавируса в мире.

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