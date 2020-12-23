Доктор Мясников назвал сроки следующего пика по коронавирусу

Фото: youtube.com / О самом главном

Весной и летом 2021 года мир столкнется с новым подъемом заболеваемости коронавирусом. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире программы «О самом главном» он посетовал, что СМИ «выхватывают» его фразы из контекста и подают под соусом «Доктор Мясников сделал прогноз». После колкого замечания в сторону прессы медик тем не менее высказался о возможном течении ковида в следующем году. Он полагает, что новый пик заболеваемости придется на май, июнь и июль 2021 года, поскольку развитие пандемии волнообразно. Сами «волны» при этом прибывают раз в три месяца.

Также Мясников призвал не надеяться, что все страны мира откроют свои границы, как это было до пандемии. По словам врача, формально границы закрыты не везде, но, например, по прибытии в Таиланд нужно сесть на двухнедельный карантин. Это не позволяет говорить о де-факто открытых границах, считает телеведущий.

В свете вышесказанного Мясников посоветовал зрителям путешествовать по России.

— Это же просто отвал башки! — сказал он, восхищаясь красотами родины.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны коронавируса.

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