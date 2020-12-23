Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с4 Карта всех событий

Все прошлые эпидемии проходили в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, поэтому есть вероятность, что будет третья волна пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Врач отметил, что это не его прогноз, а результат «трезвого исторического анализа». Пандемия коронавируса не является первой атакой инфекции на человечество.

— Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962-м году. Потом свиной, птичий грипп... Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, — пояснил Денис Проценко в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что на сегодняшний день госпитализируют далеко не всех пациентов с COVID-19. Теперь медики научились определять, у кого болезнь будет протекать в легкой форме, а кому потребуется госпитализация.

Ранее биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов COVID-19.

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