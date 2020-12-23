Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны коронавируса

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с4Карта всех событий

Все прошлые эпидемии проходили в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, поэтому есть вероятность, что будет третья волна пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Врач отметил, что это не его прогноз, а результат «трезвого исторического анализа». Пандемия коронавируса не является первой атакой инфекции на человечество.

— Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962-м году. Потом свиной, птичий грипп... Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, — пояснил Денис Проценко в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что на сегодняшний день госпитализируют далеко не всех пациентов с COVID-19. Теперь медики научились определять, у кого болезнь будет протекать в легкой форме, а кому потребуется госпитализация.

Ранее биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Борьба продолжается. Каким вышло общество после схватки с пандемией

врачпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Все мнения
О проекте