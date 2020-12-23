Главврач столичной больницы заявил, что течение COVID-19 у пациентов изменилось

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 15с3 Карта всех событий

Картина течения коронавирусной инфекции у пациентов в Москве изменилась по сравнению с той, что была весной. Об этом сообщил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в среду, 23 декабря.

По его словам, на сегодняшний день заболевание протекает немного иначе. Раньше у поступившего пациента отмечали лихорадку, которая спустя время уходила, и затем наступало улучшение.

— Сейчас течение болезни волнообразное. Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38, — цитирует врача РИА Новости.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны COVID-19.

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