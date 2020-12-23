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Умерла госпитализированная с COVID-19 жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко
Фото: pixabay.com/ru

Умерла госпитализированная с COVID-19 жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко

Юлия Курганова

Общество

Жена бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина умерла в одной из городских больниц. Об этом порталу 78.ru сообщил источник, близкий к семье политика.

По предварительной информации, 67-летняя женщина ранее была госпитализирована с COVID-19, на фоне инфекции у нее возникли осложнения.

Напомним, что Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 22 августа 2011 года по 2018 год. После него главой города стал бывший полпред президента в СЗФО Александр Беглов.

СПРАВКА «ВМ»

Екатерина Полтавченко окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она дополнительно получила образование искусствоведа. В 1985 году у семейной пары родился сын Алексей, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.

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