«Тяжелые дни впереди»: Байден предрек обострение ситуации с COVID-19 в США

Фото: flickr.com / Marc Nozell

Америке еще только предстоит тяжелая борьба с коронавирусом. Об этом избранный президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По словам политика, жители Соединенных Штатов «продолжат заражаться и умирать» от последствий заболевания, вызванного ковидом, несмотря на стартовавшую в стране вакцинацию.

— Простая правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни нашей борьбы с COVID-19 еще впереди, — цитирует ТАСС Байдена.

Он добавил, что в борьбе с пандемией нельзя терять ни секунды. Глава государства пообещал, что его администрация приступит к работе в первый день после инаугурации, которая запланирована на 20 января.

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