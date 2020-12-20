Сотрудники ОАТИ прервали ночную вечеринку в баре в центре Москвы

Фото: Пресс-служба ОАТИ

Россия, Москва, улица Маросейка, 6-8с8 Карта всех событий

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) совместно с сотрудниками полиции проводят рейды по Москве, выявляя заведения, которые продолжают работу после 23:00.

Так, в ходе рейда на Маросейке 6/8, строение 8 было выявлено заведение, которое продолжало принимать посетителей после 23:00. Работа заведения была приостановлена.

Отмечается, что находившиеся в андеграунд-баре якобы праздновали день рождения.

Один из очевидцев рассказал, что пришел в 21 час, чтобы потанцевать.

— Вы заходите в девять часов и вам кажется, что вы попали в райское место. Я находился там с девяти, и грянуло время — час ночи. Много народу было, человек двадцать, — пояснил молодой человек, передает РЕН ТВ.

Напомним, в Москве ввели ограничения на работу ночных заведений. Обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 запрещено. За нарушение введенных в городе мер юрлицам грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что клуб «ГлавClub» оштрафуют за нарушения масочного режима на концерте «Кровостока». В ходе проверки было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима около половины посетителей концерта. Также выявлены нарушения соблюдения социального дистанцирования.

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