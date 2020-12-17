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ТРЦ на юге Москвы могут оштрафовать из-за нарушения антиковидных мер
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ТРЦ на юге Москвы могут оштрафовать из-за нарушения антиковидных мер

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 22А Карта всех событий

Торгово-развлекательный центр «Облака», который находится на юге Москвы, могут оштрафовать из-за нарушений мер профилактики COVID-19. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники полиции вместе с работниками объединения административно-технических инспекций провели рейд ТРЦ «Облака», который находится на Ореховом бульваре. Сообщается, что администрация торгового центра пренебрегла требованиями по соблюдению профилактических мер по защите от коронавируса.

— В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями, — рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Владимир Авдеев.

Представителей администрации пригласили для составления протокола.

Отмечается, что штраф за подобные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, но в случае нанесения вреда здоровью человека сумма может увеличиться до 1 миллиона.

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