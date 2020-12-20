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Клуб «ГлавClub» оштрафуют за нарушения масочного режима на концерте «Кровостока»
Фото: depositphotos.com

Клуб «ГлавClub» оштрафуют за нарушения масочного режима на концерте «Кровостока»

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 11с1 Карта всех событий

Клубу «ГлавClub» грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы «Кровосток». Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

В субботу, 19 декабря, было проведено обследование концертной площадки «ГлавClub», расположенной на улице Орджоникидзе, 11, во время концерта группы «Кровосток». В ходе проверки было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима около половины посетителей концерта. Также выявлены нарушения соблюдения социального дистанцирования.

Отмечается, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае если будут повторные нарушения или будут выявлены заболевшие COVID-19 по итогам концерта, то клубу грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, передает ТАСС.

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