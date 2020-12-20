Клуб «ГлавClub» оштрафуют за нарушения масочного режима на концерте «Кровостока»

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Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 11с1 Карта всех событий

Клубу «ГлавClub» грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы «Кровосток». Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

В субботу, 19 декабря, было проведено обследование концертной площадки «ГлавClub», расположенной на улице Орджоникидзе, 11, во время концерта группы «Кровосток». В ходе проверки было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима около половины посетителей концерта. Также выявлены нарушения соблюдения социального дистанцирования.

Отмечается, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае если будут повторные нарушения или будут выявлены заболевшие COVID-19 по итогам концерта, то клубу грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, передает ТАСС.

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