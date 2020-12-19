Бар в Пресненском районе Москвы могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Россия, Москва, Рочдельская улица, 15с44 Карта всех событий

Бар «Квартира» в Пресненском районе столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 19 декабря.

Уточняется, что сотрудники ОАТИ совместно с полицией провели рейд по адресу улица Рочдельская, дом № 15.

— Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОНа были вскрыты запертые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что все нарушения были зафиксированы. Проверено было также и соседнее заведение «Никуда не едем».

Видео: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Напомним, в Москве ввели ограничения на работу ночных заведений. Обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 запрещено. За нарушение введенных в городе мер юрлицам грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

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