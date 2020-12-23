Москвичи около 27 тысяч раз обратились к социальным работникам за доставкой лекарств
В Москве доставка льготных лекарств является одной из самых востребованных услуг, которая предоставляется на горячей линии комплекса социального развития. За время работы кол-центра было принято 26,8 тысячи обращений от горожан о доставке препаратов.
Соцработники продолжают оказывать помощь жителям столицы, которые находятся на домашнем режиме из-за пандемии коронавируса. К группе риска относятся пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгения Стружака, специалисты прилагают все усилия, чтобы у соблюдающих домашний режим не было необходимости выходить из дома и подвергать себя риску.
— Социальные работники ежедневно посещают поликлиники, чтобы забрать и доставить льготные лекарства старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями. Большинство заявок на доставку медицинских препаратов выполняются в тот же день, — уточнил министр.
Нередко соцработникам приходится преодолевать большие расстояния для того, чтобы передать москвичам лекарства, так как многие переехали на дачи и в загородные дома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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