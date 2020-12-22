Денис Проценко: С 1 марта в больницу в Коммунарке госпитализировали 18 552 пациента

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С 1 марта 2020 года в инфекционную больницу в Коммунарке госпитализировали 18 552 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в интервью «Российской газете».

По его словам, в первые дни госпитализаций коронавирусная инфекция являлась болезнью, для лечения которой не было ни конкретных методов диагностики, ни рекомендаций. Параллельно с лечением тысяч больных и обработкой статистических данных необходимо было наработать новый опыт.

— В условиях медицинской неопределенности мы участвовали в разных рабочих группах — и российских, и международных, вырабатывая единые подходы. И самый большой опыт состоял, наверное, в том, чтобы, испытав какие-то меры, признаться себе, что это не дает эффекта, и идти дальше. Вот в такой обстановке формировалась наша команда только открывшейся больницы, — рассказал Проценко.

Также Проценко отметил, что третьей волны коронавируса не избежать.

— Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним «испанку». Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, — сказал врач.

Ранее Денис Проценко рассказал, что влияет на летальность пациентов с коронавирусом.

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