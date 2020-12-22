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Денис Проценко рассказал, что влияет на летальность пациентов с COVID-19
Фото: НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ)

Денис Проценко рассказал, что влияет на летальность пациентов с COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

Стало известно, что влияет на летальность пациентов с COVID-19. Об этом сообщил специалист по анестезиологии-реаниматологии, главный врач ГКБ № 40 ДЗМ Денис Проценко на форуме «Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства».

По словам Проценко, из-за пандемии врачам пришлось в сжатые сроки перестраивать работу врачей и оборудования на прием и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Специалист рассказал какие осложнения влияют на летальность при COVID-19.

— Перепрофилизация потребовала использования новых архитектурных решений, непрерывного обучения команды и постоянного обновления внутренних протоколов и скриптов для каждой клиники. Основные причины «ранней» летальности пациентов с COVID-19 — тромбоэмболические осложнения. В этой ситуации контроль эффективности антикоагулянтной терапии становится очень важным, — рассказал Проценко.

На форуме выступили врачи из России и стран СНГ. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий форум проходит в онлайн-формате. К трансляции присоединилось около 8 тысяч человек.

На конференции присутствовала специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Специалисты обсудили лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, новые медицинские технологии и инновационные решения.

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