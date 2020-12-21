Столичные предприятия тестируют инновационные разработки

Руководитель программы «Пилотное тестирование инноваций» Светлана Урнышева тестирует виртуальный тренажер для фехтовальщиков под наблюдением представителя компании-разработчика Дмитрия Демакова / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Агентстве инноваций города Москвы подвели итоги программы пилотного тестирования инновационных решений и площадок, на которых эти тесты проводились. Новые технологии на своих предприятиях испытывают столичные промышленники, девелоперы, экологи, медики, учителя и другие.

Одна из площадок проекта, которая получила награду, — ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».

— Поисково-спасательная станция «Серебряный Бор» проводила испытание беспилотного воздушного судна c бензогенератором. По результатам выявили, что технология требует доработки, — пояснил руководитель ГКУ «МГПСС» Владимир Волков.

Сейчас служба рассматривает несколько других предложений по стартапам от Агентства инноваций Москвы.

— Нам интересны технологии, которые помогут спасателям оперативно выявлять чрезвычайные происшествия на водоемах и оперативно определять падение людей с объектов прибрежной инфраструктуры: мостов, набережных и причалов, — уточнил Волков.

Помимо площадок, специалисты Агентства инноваций оценили и пилотные проекты — стартапы, которые тестируются в рамках программы.

— Мы пилотировались на базе Московского завода тепловой автоматики. Суть нашей разработки — автоматическая передача данных счетчиков управляющим компаниям или напрямую поставщикам — без участия в этом процессе людей или, к примеру, жителей многоквартирных домов, — рассказал «ВМ» руководитель проекта Леонид Гапотченко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Катерина Бражникова, заместитель генерального директора Агенства инноваций Москвы:

— С мая 2020 года были поданы заявки на пилотирование 78 технологий. Из них 53 уже испытаны, а 25 проходят стадию подготовки. В основном мы работали по направлениям: медицина, реабилитация и образование. В следующем году планируем взаимодействие в сферах фудтех, реитейл и производство.

Читайте также: Ночная зарядка смартфона может привести к износу батареи