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Ночная зарядка смартфона может привести к износу батареи
Фото: Telegram-канал Ptencoff_tg

Ночная зарядка смартфона может привести к износу батареи

Оксана Васильева

Общество

Технологи утверждают, что если оставлять телефон заряжаться на всю ночь, это может привести к быстрому износу аккумулятора.

Как пишут «Невские новости», отключать телефон от зарядки нужно тогда, когда батарея полностью заряжена. Разряжать телефон «в ноль» тоже не рекомендуется — лучше держать заряд на уровне 30 процентов.

— В случае если сетевой адаптер будет подключен и тогда, когда батарея заряжена, ее химический состав будет меняться, что сокращает срок службы, ― утверждают специалисты.

Ранее «Царьград» писал о том, что в телефоне есть программы, использование которых быстрее сажает заряд телефона.

— К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютус. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе, — цитирует директора Института информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева портал со ссылкой на агентство «Прайм».

В некоторых случаях, неисправный аккумулятор можно заменить по гарантии. Однако, как пишет «360», при покупке нового телефона нужно внимательно прочитать документы, чтобы не платить за ненужные функции страховки.

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