Чем грозит распространение российского ПО на все гаджеты

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

С 1 января 2021 года на все производимые в России гаджеты необходимо будет предустанавливать отечественное программное обеспечение. Соответствующий закон призван улучшить положение российских производителей ПО, однако некоторые эксперты встретили инициативу прохладно. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как на самом деле обстоит дело с переходом на отечественный софт.

23 ноября правительство приняло постановление о предустановке российского программного обеспечения на все смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года. Предполагается, что уже скоро при покупке какого-либо гаджета на нем уже будут стоять отечественные: поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища, имейл-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», доступа к госуслугам, антивирусы.

По мнению IT-специалиста Юрия Коноплева, переход на российское ПО произойдет из экономических соображений и призван защитить суверенитет. При этом установка отечественного софта вряд ли будет массовой: он появится только там, где это действительно важно, считает эксперт.

— Властям хочется, чтобы в ключевых информационных слоях было меньше инцидентов, подобных взлому ускорителя в Иране. Там это сделали обычные хакеры, когда велись работы в сфере атомной энергетики, — рассказывает собеседник «ВМ».

Он добавил, что распространение собственных технологий вовсе не означает блокировку иностранных образцов.

Фото: mos.ru

В свою очередь эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин заявил, что эта тема значительно шире, чем кажется, и содержит много белых пятен.

Во-первых, отмечает он, ПО может распространяться не только на смарт-технику, но и на роутеры и принтеры. Последние, по мнению специалиста, стали содержать «более-менее взрослые операционные системы».

— Но вопрос даже не в том, где граница того, на какие устройства должен ставиться наш софт. Вопрос в том, кто будет выбирать это обеспечение, — подчеркнул Мазохин.

Еще один нюанс — будут ли брать это ПО из определенных категорий или же это список конкретных программ. Если четкой рекомендации по выбору софта нет, то магазины возьмут то, что удобно им. Если же начнется навязывание сугубо определенного программного обеспечения, будет сложнее, предостерегает собеседник «ВМ».

— Начнется борьба, хотя конкуренция между производителями на рынке у нас и так уже есть. И тут снова все не так просто, поскольку выбирать, что поставить на наши устройства, будут не самое лучшее, а самое выгодное, — сказал он.

Из-за этого могут возникать ситуации, когда некоему уполномоченному лицу или группе таких лиц предстоит выбрать софт, основываясь на очень размытых критериях, считает эксперт.

— У нас в России есть несколько разработчиков антивирусов. Вот мы выбрали два самых крупных из них, а какой именно антивирус должен быть установлен на компьютеры? — задается вопросом Мазохин. — Еще пример: Yandex-браузер, запущенный на десктопе (стационарном ПК или ноутбуке — прим. «ВМ»), работает на движке Chromium, который, с одной стороны, разработан в РФ, а с другой — создавался в Google.

Фото: rosmintrud.ru

Чтобы не заходить в своих рассуждениях в тупик, эксперт предложил посмотреть на проблему еще под одним углом — с точки зрения иностранных торговых площадок (вендоров).

— Одно дело отечественные магазины, другое — сервисы типа AliExpress. Вот они должны будут российский софт предустанавливать на продаваемые там товары? По сути, покупка телефона через эту площадку ничем не отличается от того, когда гражданин РФ выезжает за пределы страны и за рубежом приобретает мобильное устройство. В случаях, когда гаджет нужен для личного пользования, его заграничную покупку не обосновывают, — отметил собеседник «ВМ», выражая сомнения по поводу того, что с принятием обсуждаемого закона эта данность останется прежней.

Помимо прочего, есть еще нюанс — софт без ОС. По словам Мазохина, существуют производители электроники, которые продают разработчикам ПО без конкретной операционной системы. Здесь может произойти конфликт интересов, который рискует привести к запрету на продажу такого софта, полагает специалист.

Вместе с тем неловкое обращение с этой инициативой может спровоцировать проблемы с иностранными производителями. К примеру, нельзя отрицать опасность поругаться с компанией Apple, которая может не согласиться на условия властей РФ, допускает эксперт.

— У этой компании небольшой рынок в России — всего несколько процентов, ну и что с того? Россиян теперь лишат их продукции? Уж очень много белых пятен во всем этом, — подчеркнул он и выразил уверенность, что нельзя лишать человека его товаров, если вместо них нет надежных аналогов.

Ранее сообщалось, что МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранных граждан.

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