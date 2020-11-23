Российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в стране гаджеты

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации опубликовано в понедельник, 23 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в список программ, которые должны быть предустановлены, вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы и навигаторы. Также в перечень включили имейл-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудиовидеосервисы, госуслуги и антивирусы.

Правом на предустановленное программное обеспечение должны владеть Россия, субъект Федерации, юридическое лицо или гражданин России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения и о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Он вступит в силу в 2021 году. Документ предусматривает повышение до 15 процентов НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год.

Читайте также: Закон о налоговых улучшениях для физлиц в ряде случаев подписали в России