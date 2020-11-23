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Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения и о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что закон вступит в силу в 2021 году. Документ предусматривает повышение до 15 процентов НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год.

В законе обозначено несколько исключений. Так, повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи личного имущества граждан, кроме ценных бумаг. Кроме того, страховые выплаты также не будут облагаться повышенным налогом.

Ранее власти сообщили, что дополнительные поступления в бюджет в размере 190 миллиардов рублей, которые поступят от повышения НДФЛ за три года, будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

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законНДФЛВладимир Путин
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