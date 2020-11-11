Госдума приняла законопроект о повышении возраста российской молодежи до 35 лет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении возраста граждан, относящихся к молодежи, с 30 до 35 лет. Соответствующее решение было принято в среду, 11 ноября, на заседании нижней палаты парламента.

В документе предлагается на федеральном уровне определить понятия «молодежь», «молодая семья» и другие, зафиксировав возраст молодежи в диапазоне от 14 до 35 лет.

По мнению авторов инициативы, увеличение возраста до 35 лет расширит возможности для молодых людей использовать меры государственной поддержки. В частности, россияне в этой возрастной категории смогут воспользоваться возможностью на получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов, передает Интерфакс.

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