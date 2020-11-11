Госдума увеличила НДФЛ до 15 процентов на доходы выше пяти миллионов рублей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы во время заседания приняли в третьем чтении правительственный закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов при доходах больше 5 миллионов рублей в год. Об этом сообщается на сайте Госдумы в среду, 11 ноября.

Новый закон взимания налога будет распространяться, в том числе, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.

— С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 миллионов рублей в год, увеличится на 2 процента. До достижения порога в 5 миллионов рублей доходы будут облагаться по ставке 13 процентов, все, что свыше — по ставке 15 процентов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с таким предложением ранее выступил президент России Владимир Путин.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, полученные средства будут направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В правительстве отметили, что в случае утверждения закона в бюджет следующего года поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года — 64 миллиарда рублей.

Ранее Вячеслав Володин пожелал утвержденным депутатами членам кабинета министров — пяти министрам и вице-премьеру — выстраивать эффективное взаимодействие с нижней палатой парламента.

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