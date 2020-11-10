Путин назначил всех кандидатов в министры, утвержденных Госдумой

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении на должность новых министров правительства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля во вторник, 10 ноября.

В частности, Виталий Соловьев был назначен на пост министра транспорта РФ. Также глава государства назначил Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Николая Шульгинова — главой Министерства энергетики, Александра Козлова — министром природных ресурсов и экологии, а Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В свою очередь, Александра Новака президент освободил от должности главы Минэнерго и назначил на пост заместителя председателя правительства РФ.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня их подписания.

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