Политологи объяснили отставку трех министров и повышение Новака

Новак отметил, без помощи извне РФ достроит «Северный поток — 2» / Фото: Скриншот видео YouTube-канала Valdai Club

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех министров и постановил увеличить количество премьеров с 9 до 10. Глава кабмина Михаил Мишустин предложил назначить на роль зампреда правительства министра энергетики Александра Новака. С чем связаны перестановки в правительстве, «Вечерней Москве» объяснили политологи.

Почему отправили трех министров в отставку?

От своей должности освобождены министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минстроя Владимир Якушев.

Политтехнолог Марат Баширов связывает перестановки с пандемией, причинившей большой урон экономике страны.

— Мы знаем, что правительство (премьер-министра Михаила — прим. «ВМ») Мишустина формировалось до пандемии. Никто не понимал, как переформатировать задачу управления и насколько масштабным будет экономический ущерб. Ближе к весне у президента и премьера сформировалось представление о том, что нужно что-то поправить, чтобы эффективнее управляли проектами, установленными президентом. Это наиболее важные министерства, где наибольшее количество проблем попадало под негативную повестку, — сказал он.

Все министры, получившие назначения, — отраслевики, которые «двигались внутри своего отраслевого колодца», отмечает Баширов. По его мнению, вице-премьеру по вопросам строительства Марату Хуснуллину был нужен «более понятный человек» на посту главы Минстроя. По той же причине главой Минэнерго стал Николай Шульгинов — «крепкий, опытный и хорошо знакомый» бывшему министру энергетики Александру Новаку человек, говорит политолог.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, перестановки вызваны повышениями.

— По поводу Дитриха — ситуация связана со здоровьем. Он будет востребован на другом направлении. Якушев, соответственно, пошел на повышение, имеет хорошие связи в регионах. Что касается Новака, то он хороший переговорщик по вопросам энергетики. Это сейчас важно. Его статус переговорщика будет востребован, — подчеркнул политолог.

Зачем Мишустину 10 вице-премьеров?

Президент Владимир Путин также подписал указ об увеличении числа вице-президентов страны с девяти до десяти.

Баширов связывает расширение правительства с необходимостью уделять больше внимания энергетической сфере.

— Стало понятно, что тема энергетики настолько быстро развивается, что требует отдельного управления на уровне правительства. Все, что делал Новак, — готовил себя к повышению, сам не думая о нем. Он проводил сбалансированные и эффективные переговоры с ОПЕК, от чего зависит 40 процентов нашего бюджета. Таких переговорных точек будет много. Многие наши проекты — за рубежом: АЭС, транспортные пути, «Северный поток — 2», — полагает политтехнолог.

У вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова очень большой круг задач. Он занимается одновременно энергетикой, ВПК, Росатомом, космосом. Чтобы снять этот «колоссальный перегруз», президент выделил энергетику в отдельный блок, пояснил эксперт.

Данилин считает, что расширение числа заместителей премьер-министра было спланировано специально «под новый статус» Новака.

Чем Новак заслужил пост вице-премьера?

Баширов уверен, что повышение Новака — результат успешных переговоров с ОПЕК, грамотного управления энергетикой и его личных качеств.

— Он опытен, но молод. Энергичен, очень спокоен, умеет работать в команде. Для премьера — это хорошее приобретение, потому что он получил эффективного и комфортного для себя деятеля. Новак — современный, вдумчивый технократ, который понимает, что из себя представляет политика, — отмечает он.

По словам Баширова, бывший глава Минэнерго всегда умел находить баланс между разными игроками, никогда не придерживался чьей-то стороны и на переговорах ОПЕК умел находить общий язык как с авторитарными правителями, так и с демократическими. Большим достижением Новака стало и то, что к последней сделке ОПЕК+ присоединились Штаты, стоявшие до этого особняком относительно ограничения добычи нефти и регулирования цен на нее.

Политолог Данилин считает, что Новак «заслужил свое повышение». Он «многое сделал за последние годы для развития топливно-энергетического сектора», несмотря на «трудный фон» и большое санкционное давление.

Кандидатов утвердит парламент

Кандидатуры на должности вице-премьера и министров в соответствии со статьей 122 Конституции РФ были внесены на утверждение Государственной думой.

Заместителем председателя правительства глава кабмина Михаил Мишустин предложил назначить министра энергетики Александра Новака. Его должность может занять глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов.

На место министра природных ресурсов и экологии предложена кандидатура главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Министром транспорта РФ предложено назначить гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева.

Исполнять обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложено Иреку Файзуллину.

На должность главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте Госдумы, вопрос об утверждении кандидатов может быть включен в повестку заседания палаты, которое пройдет в среду, 10 ноября.

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