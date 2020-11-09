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Песков объяснил кадровые перестановки в российском правительстве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков объяснил кадровые перестановки в российском правительстве

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Последние кадровые изменения в правительстве — обычная ротация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

— Это ротационный процесс, — приводит Интерфакс его слова.

Он уточнил, что ход исполнения поручений президента РФ Владимира Путина контролируется на верхах власти, и в частности премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Время от времени сроки исполнения поручений могут сдвигаться, но вместе с тем власти могут принимать особые меры для ускорения и своевременного исполнения заданий. О выполнении поручений такого уровня Путину докладывают, добавил представитель Кремля.

Ранее глава государства отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

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