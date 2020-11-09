Мишустин внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов кабмина

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму несколько кандидатур на должности в кабинете министров, передает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.

По данным агентства, глава правительства предлагает ГД назначить:

— министра энергетики Александра Новака десятым вице-премьером;

— руководителя «Русгидро» Николая Шульгинова на пост главы Минтранса;

— главу «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра природы;

— министра по Арктике Александра Козлова руководителем Минприроды;

— первого замминистра Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя;

— руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова главой Минвостокразвития.

Отметим, что кандидатуры были предложены Мишустиным в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

По словам премьер-министра, все предложенные им люди обладают большим опытом в решении разноплановых задач. Они хорошо проявили себя на предыдущих местах работы.

Ранее Путин подписал ряд указов, в частности, отправив в отставку глав Минстроя и Минприроды.

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