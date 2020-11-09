Глава Минтранса Евгений Дитрих отправлен в отставку

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Президент России Владимир Путин отправил министра транспорта Евгения Дитриха в отставку. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

— Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации, — указано в документе.

Дитрих был главой Минтранса с мая 2018 года. До этого, с 2015 по 2018 год, он был первым замглавы этого ведомства.

Также Путин подписал еще ряд указов, в частности, отправив в отставку глав Минстроя и Минприроды.

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