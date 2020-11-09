Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до десяти
Президент России Владимир Путин ввел еще один пост вице-премьера правительства. Теперь их стало десять, включая одного первого, говорится в указе главы государства, размещенном на сайте Кремля.
До этого, согласно распоряжению от 22 января 2020 года, премьер мог иметь девять заместителей.
По новому указу главе кабмина в его работе оказывают поддержку десять замов, в том числе один первый вице-премьер, замглавы правительства — полномочный представитель президента в ДФО и зампредседателя кабинета министров — руководитель аппарата правительства РФ.
Указ обретает силу со дня подписания.
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