Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до десяти

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин ввел еще один пост вице-премьера правительства. Теперь их стало десять, включая одного первого, говорится в указе главы государства, размещенном на сайте Кремля.

До этого, согласно распоряжению от 22 января 2020 года, премьер мог иметь девять заместителей.

По новому указу главе кабмина в его работе оказывают поддержку десять замов, в том числе один первый вице-премьер, замглавы правительства — полномочный представитель президента в ДФО и зампредседателя кабинета министров — руководитель аппарата правительства РФ.

Указ обретает силу со дня подписания.

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