Володин пожелал новым министрам выстраивать эффективное взаимодействие с Госдумой

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пожелал утвержденным депутатами членам кабинета министров — пяти министрам и вице-премьеру — выстраивать эффективное взаимодействие с нижней палатой парламента. Соответствующее заявление спикер сделал после окончания голосования по кандидатурам.

Он отметил, что все рассматриваемые Госдумой кандидатуры являются высокопрофессиональными людьми. Володин также пожелал утвержденным министрам и вице-премьеру успехов, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера. Исключение - главы силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Во вторник, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о назначении на должность новых министров правительства. В частности, Виталий Соловьев был назначен на пост министра транспорта РФ. Также глава государства назначил Ирека Файзуллина главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Николая Шульгинова — главой Министерства энергетики, Александра Козлова — министром природных ресурсов и экологии, а Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. В свою очередь Александр Новак был назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.

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