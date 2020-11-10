Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Александра Козлова на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании во вторник, 10 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить главой Минприроды Александра Козлова, который ранее занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

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