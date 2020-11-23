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Закон о налоговых улучшениях для физлиц в ряде случаев подписали в России
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Закон о налоговых улучшениях для физлиц в ряде случаев подписали в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает налоговую нагрузку на граждан в ряде ситуаций. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

В документе уточняется, что налоговая нагрузка на россиян будет снижена при утрате жилья из-за ЧС, при уничтожении автомобиля и при продаже жилья, купленного по договору долевого участия.

Кроме того, закон освобождает от налогов доходы в натуральной форме, возникающие при питании и проживании у работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания, которые работают в период ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Также сообщается, что закон распространяется на ветеранов боевых действий. Им будут предоставляться льготы по имущественным налогам на беззаявительной основе.

Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций будут освобождены от госпошлины за регистрацию права собственности на жилье, которое приобретено взамен утраченного.

Также в документе сообщается, что начисление транспортного налога теперь будет прекращаться с первого числа месяца, в котором автомобиль был уничтожен. Ранее налоги прекращали начислять с момента снятия с учета.

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