МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранных граждан

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Министерство внутренних дел РФ в течение трех лет создаст банк биометрических данных россиян и иностранных граждан, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что планируется проводить опытно-конструкторскую работу «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» в 2021–2023 годах. Специалисты за это время разработают программное обеспечение, которое необходимо для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров российских граждан, иностранцев и лиц без гражданства, передает ТАСС.

Благодаря данным разработкам можно будет проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица и геномной информации.

Идею создания информационной системы, которая объединит ресурсы по биометрическим данным граждан, озвучил глава МВД Владимир Колокольцев еще в 2014 году.

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