Сайты объявлений смогут идентифицировать клиентов по лицу и голосу

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Розничная торговля сможет извлечь выгоду из слепков голоса и лица россиян после принятия законопроекта о расширении сфер применения единой биометрической системы. Об этом «Известия» пишут в пятницу, 20 ноября, со ссылкой на «Ростелеком», выступающий оператором ЕБС.

По данным издания, дополнительной идентификацией заинтересовались сайты-агрегаторы частных объявлений: они готовы внедрять такую систему подтверждения личности, чтобы эффективнее бороться с мошенниками и гарантировать безопасность клиентов.

В ритейле считают, что появление такого механизма поможет блокировать передачу аккаунтов одних зарегистрированных пользователей другим.

ЕБС была запущена в России в июле 2018 года. Сдавшие слепки лица и голоса граждане могут открыть счет в любом банке без посещения офиса. Закон, расширяющий применение этой системы, планируют принять до конца 2020 года.

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