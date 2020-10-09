Стали известны сроки запуска оплаты товаров по биометрии

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Поправки в законодательство о применении биометрических данных в новых областях, включая оплату товаров в магазинах, могут быть приняты до конца текущего года, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, в новой версии законопроекта появятся требования к любым собираемым биометрическим данным, в том числе попадающим во внутренние базы банков.

При этом Аксаков отметил, что после принятия поправок у использующих биометрию организаций и оператора Единой биометрической системы будет переходный период на то, чтобы привести данные в соответствие с новыми требованиями.

В настоящее время в Единой биометрической системе собраны данные примерно 150 тысяч россиян, вместе с тем кредитно-финансовые организации отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы данных, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что систему оплаты с помощью сканирования лица внедрят в метро весной 2021 года.

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