Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны сроки запуска оплаты товаров по биометрии
Фото: pexels.com/Anna Shvets

Стали известны сроки запуска оплаты товаров по биометрии

Татьяна Плотникова

Общество

Поправки в законодательство о применении биометрических данных в новых областях, включая оплату товаров в магазинах, могут быть приняты до конца текущего года, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, в новой версии законопроекта появятся требования к любым собираемым биометрическим данным, в том числе попадающим во внутренние базы банков.

При этом Аксаков отметил, что после принятия поправок у использующих биометрию организаций и оператора Единой биометрической системы будет переходный период на то, чтобы привести данные в соответствие с новыми требованиями.

В настоящее время в Единой биометрической системе собраны данные примерно 150 тысяч россиян, вместе с тем кредитно-финансовые организации отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы данных, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что систему оплаты с помощью сканирования лица внедрят в метро весной 2021 года.

Читайте также: Систему биометрической идентификации избирателей могут протестировать в 2021 году

законотворчествобиометриясистема оплаты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Все мнения
О проекте