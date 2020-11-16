Водителей автобусов в России обяжут носить браслеты против сна

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2021 году российские власти планируют обязать водителей пассажирских автобусов пользоваться средствами ото сна за рулем. Это может коснуться и таксистов, пишут «Ведомости» со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

Как рассказали изданию в ведомстве, улучшение контроля за состоянием водителей за счет внедрения соответствующих систем распространится на тех, кто управляет транспортом с восемью и более местами для пассажиров. При этом рассматривается возможность введения аналогичных требований для оснащения легкового такси.

Предполагается, что в России появятся устройства мониторинга, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках дорожной карты «Национальной технологической инициативы». По словам исполнительного директора «Нейронета» Александра Семенова, прототипы данных приборов в настоящее время испытывают в Великом Новгороде и Туле.

Одним из таких приспособлений является браслет, работающий с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости). Другой элемент системы — неинвазивный нейроинтерфейс, который будет считывать активность головного мозга водителя. Третий гаджет — программное обеспечение с искусственным интеллектом на базе камеры. Оно будет отслеживать состояние сидящего за рулем. Все эти устройства могут использоваться как вместе, так и отдельно друг от друга.

В Минпромторге отметили, что создание нового стандарта находится в заключительной стадии. Поддержку в разработке сервиса окажет Российская венчурная компания.

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