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Электробусы заменят автобусы еще на одном маршруте в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электробусы заменят автобусы еще на одном маршруте в Москве

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей замене автобусов электробусами еще на одном маршруте.

С 21 ноября по маршруту № т18 между Рижским вокзалом и Стрельбищенским переулком начнут ходить электробусы. При этом время работы общественного транспорта и сам маршрут останутся неизменными.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном портале «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 ноября в Москве заработают два новых ночных маршрута автобусов.

Читайте также: Ряд маршрутов автобусов изменят на северо-востоке Москвы

электробусыГУП «Мосгортранс»общественный транспорт в Москве
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