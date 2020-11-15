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Новые ночные маршруты автобусов заработают в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новые ночные маршруты автобусов заработают в Москве

Татьяна Плотникова

Транспорт

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров об открытии новых ночных маршрутов автобусов, которые будут ходить с 14 ноября.

Автобусы маршрута № н12 будут следовать из 4-го микрорайона Митина через станции метро «Пятницкое шоссе», «Митино», «Сходненская», «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», «Маяковская», «Охотный ряд», «Лубянка» до станции метро «Китай-город».

Маршрут № н13 проложен от 6-го микрорайона Загорья через Лебедянскую, Загорьевскую, Бирюлевскую улицы, станции метро «Царицыно», «Кантемировская», «Каширская», «Коломенская», «Технопарк», «Таганская» до станции метро «Китай-город».

Интервал движения на этих маршрутах составляет 30 минут. Отправление от станции метро «Китай-город» – с 01:15 до 05:45 в 15 и 45 минут каждого часа.

При этом с открытием новых маршрутов сокращаются до 15 минут интервалы движения ночных автобусов на участках между станциями метро «Китай-город» и «Сокол», а также между станциями метро «Китай-город» и «Таганская».

Актуальные маршруты и расписание наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее москвичей предупредили о переносе нескольких автобусных остановок.

Читайте также: Ряд маршрутов автобусов изменят на северо-востоке Москвы

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