Ряд маршрутов автобусов изменят на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Лосиноостровская улица Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке ряда маршрутов наземного городского транспорта в районе Лосиноостровской улицы.

С 14 ноября в связи с работами по строительству участка Северо-Восточной хорды, а также с закрытием Богородского моста изменятся маршруты автобусов № 75 и 822.

Автобус № 75 будет ходить от Кадетского корпуса по маршруту автобуса № 822 с заездом к станции МЦК «Белокаменная» и платформе Яуза, затем на Белокаменное шоссе и обычным маршрутом до станции метро «Сокольники».

Автобусы № 822 будут курсировать от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Интерната престарелых.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что с 7 ноября в столице изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. В частности, для электробуса № Т14 и автобуса № 171 восстановится разворот на Электрозаводской улице, возле дома 1.

Читайте также: Остановку ряда автобусных маршрутов перенесут на севере Москвы