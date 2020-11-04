Остановку ряда автобусных маршрутов перенесут на севере Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-я Хуторская улица Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о переносе остановки на ряде автобусных маршрутов на севере столицы.

С 7 ноября остановка «2-я Хуторская улица» для автобусов № 22, 82 и 692 переносится на 45 метров назад (на прежнее место).

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что с 14 ноября временно изменятся маршруты автобусов на период реконструкции моста на улице Барклая: автобусы М2 и Т39 будут курсировать только до Парка Победы, а № 116 поедет в объезд через Минскую улицу вместо улицы Барклая.

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