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Маршруты автобусов временно изменятся на западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Маршруты автобусов временно изменятся на западе Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

С 14 ноября временно изменятся маршруты автобусов на период реконструкции моста на улице Барклая. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Мосгортранса.

Отмечается, что автобусы М2 и Т39 будут курсировать только до Парка Победы, а № 116 поедет в объезд через Минскую улицу вместо улицы Барклая. Кроме того, появится временный маршрут — Т39к. Он проследует от Киевского вокзала через Парк Победы, Минскую улицу до Филей.

Ранее стало известно, что ряд автобусных маршрутов изменится в столичном микрорайоне Солнцево-Парк. Речь идет об автобусах № 870, № 887 и № 892. Они с 7 ноября будут осуществлять движение по улице Летчика Ульянина. Маршруты № 887 и № 892 поедут от остановки «Санаторий № 14» до остановки «Микрорайон Солнцево-Парк», при этом останавливаться на пункте «Пыхтино» не будут.

Читайте также: Движение трамваев на северо-западе Москвы вернется к прежнему графику с 7 ноября

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