Маршруты автобусов временно изменятся на западе Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

С 14 ноября временно изменятся маршруты автобусов на период реконструкции моста на улице Барклая. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Мосгортранса.

Отмечается, что автобусы М2 и Т39 будут курсировать только до Парка Победы, а № 116 поедет в объезд через Минскую улицу вместо улицы Барклая. Кроме того, появится временный маршрут — Т39к. Он проследует от Киевского вокзала через Парк Победы, Минскую улицу до Филей.

С 14 ноября меняем маршруты на время реконструкции моста на Барклая



м2 и т39 пойдут только до Парка Победы



116 поедет в объезд через Минскую улицу вместо Барклая



Появится временный маршрут т39к: от Киевского вокзала через Парк Победы, Минскую улицу до Филей pic.twitter.com/TvaqOM4T9y — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) November 3, 2020

Ранее стало известно, что ряд автобусных маршрутов изменится в столичном микрорайоне Солнцево-Парк. Речь идет об автобусах № 870, № 887 и № 892. Они с 7 ноября будут осуществлять движение по улице Летчика Ульянина. Маршруты № 887 и № 892 поедут от остановки «Санаторий № 14» до остановки «Микрорайон Солнцево-Парк», при этом останавливаться на пункте «Пыхтино» не будут.

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