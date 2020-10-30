Ряд автобусных маршрутов изменится в столичном микрорайоне Солнцево-Парк

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево-Парк Карта всех событий

Ряд маршрутов автобусов изменится в столичном микрорайоне Солнцево-Парк. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет об автобусах № 870, № 887 и № 892. Они с 7 ноября будут осуществлять движение по улице Летчика Ульянина. Маршруты № 887 и № 892 поедут от остановки «Санаторий № 14» до остановки «Микрорайон Солнцево-Парк», при этом останавливаться на пункте «Пыхтино» не будут.

Автобусы № 870 начнут перевозить пассажиров от остановки «Санаторий № 14», разворачиваясь к остановке «Пыхтино», после чего будут курсировать по своей трассе до станции «Внуково».

Обратные маршруты останутся без изменений.

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