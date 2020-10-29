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Трамваи вернутся на маршрут от метро «Преображенская площадь» до «Красносельской»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Трамваи вернутся на маршрут от метро «Преображенская площадь» до «Красносельской»

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

Движение трамваев восстановится между станциями метро «Преображенская площадь» и «Красносельская». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Трамвай № Б будет ходить от Курского вокзала до Сокольнической Заставы. Маршрут № 34 — от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская», а № 45 — от Новоконной площади до Сокольнической Заставы. Электротранспорт под номером 13 будет ездить от Метрогородка до МЦД Каланчевская, а трамвай № 7 — от Богородского района до Тверской Заставы.

Изменения произойдут в субботу, 31 октября. При этом автобусный маршрут № т14к «Рижский вокзал — Электрозаводский мост» работать больше не будет.

Читайте также: Маршруты нескольких автобусов изменят в ТиНАО с 31 октября

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