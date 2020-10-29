Трамваи вернутся на маршрут от метро «Преображенская площадь» до «Красносельской»

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

Движение трамваев восстановится между станциями метро «Преображенская площадь» и «Красносельская». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Трамвай № Б будет ходить от Курского вокзала до Сокольнической Заставы. Маршрут № 34 — от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская», а № 45 — от Новоконной площади до Сокольнической Заставы. Электротранспорт под номером 13 будет ездить от Метрогородка до МЦД Каланчевская, а трамвай № 7 — от Богородского района до Тверской Заставы.

Изменения произойдут в субботу, 31 октября. При этом автобусный маршрут № т14к «Рижский вокзал — Электрозаводский мост» работать больше не будет.

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