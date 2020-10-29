Маршруты автобусов изменятся в ТиНАО из-за дублера Николо-Хованской улицы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Автобусы № 313 и 982 начнут ездить в ТиНАО по дублеру Николо-Хованской улицы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в четверг, 29 октября.

Изменения начнут действовать 31 октября. Автобусы будут пользоваться новым маршрутом при движении от деревни Николо-Хованское.

Остановку «Николин парк» перенесут на дублер напротив дома №14. Новая одноименная остановка появится при движении к Калужскому шоссе. Она будет следующей после «Николино».

Уточняется, что транспортные изменения произойдут из-за открытия дублера.

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