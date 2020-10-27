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Число электробусов на маршруте № 231 в Москве увеличится
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число электробусов на маршруте № 231 в Москве увеличится

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Беловежская улица Карта всех событий

Интервалы движения на маршруте электробуса № 231 сократятся. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» во вторник, 27 октября.

Изменения связаны с тем, что в рейсы начнут пускать больше электробусов. Это начнут делать с 31 октября.

Напомним, маршрут электробуса № 231 связывает Беловежскую улицу и метро «Филевский парк».

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на маршрут № К, который связывает станцию метро «Китай-город» и кинотеатр «Ударник».

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электробусырасписание и маршрутыМосква
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