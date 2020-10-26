Электробусы выпустили на маршрут № К в Москве
Электробусы вышли на маршрут № К, который связывает станцию метро «Китай-город» и кинотеатр «Ударник». Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в понедельник, 26 октября.
Уточняется, что маршрут стал двусторонним. На нем можно добраться как в центр города, так и в другие районы.
— Теперь жителям Замоскворечья станет удобнее добираться до соцобъектов (например, до поликлиники № 68), — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
Там добавили, что после выхода электробусов на маршрут № К в столице число таких маршрутов выросло до 38.
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