Электробусы выпустили на маршрут № К в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Китай-город Карта всех событий

Электробусы вышли на маршрут № К, который связывает станцию метро «Китай-город» и кинотеатр «Ударник». Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что маршрут стал двусторонним. На нем можно добраться как в центр города, так и в другие районы.

— Теперь жителям Замоскворечья станет удобнее добираться до соцобъектов (например, до поликлиники № 68), — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там добавили, что после выхода электробусов на маршрут № К в столице число таких маршрутов выросло до 38.

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