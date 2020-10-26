Власти Москвы заявили, что водители не высаживают пожилых людей из автобусов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Водителям автобусов Москвы запрещено высаживать людей. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы в понедельник, 26 октября.

Там рассказали, что в некоторых регионах появилась информация о случаях, когда пожилых людей якобы высаживают из транспорта.

— Что касается Москвы, у водителей ГУП «Мосгортранс» нет полномочий высаживать людей из автобуса — это запрещено. Главная задача водителей — безопасная и комфортная перевозка пассажиров, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что водителям запрещено покидать свою кабину во время рейсов, если нет экстренных ситуаций. С весны они и вовсе ограничены в общении с пассажирами для безопасности.

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