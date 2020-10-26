Людей с повышенной температурой не пустят в метро Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тепловизоры установили в столичном метро и на станциях МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы в понедельник, 26 октября.

Аппараты для измерения температуры тела пассажиров появились у рамок металлоискателей. Тепловизор подаст сигнал при температуре 37,5 градуса или выше у пассажира.

— Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую, — цитирует пресс-службу департамента Интерфакс.

Перед тем как не пустить человека в транспорт, ему еще раз измерят температуру уже другим прибором.

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