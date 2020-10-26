«Намечается плато»: вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мужчины / Фото: Анна Быкова

До Нового года цифры по заболеваемости коронавирусом в России вряд ли заметно сократятся. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил в понедельник, 26 октября.

По мнению ученого, в РФ постепенно начинают действовать меры, принятые властями в целях борьбы с пандемией.

— Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато, — отметил он в разговоре с РИА Новости.

При этом собеседник агентства не сомневается, что статистика по COVID-19, которую Россия наблюдает в настоящее время, может сохраняться месяцами.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания «ковидом» и 26 269 летальных исходов (+219 за сутки). При этом 1 146 096 пациентов переболели и выздоровели.

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