За сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России коронавирус нашли у 17 347 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в понедельник, 26 октября.

Лидерами среди регионов по числу новых случаев заражения оказались Москва (5224), Санкт-Петербург (715) и Подмосковье (499).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие 24 часа жертвами инфекции стали 219 человек, еще 7574 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 531 224 случая заболевания коронавирусом нового типа. При этом 1 146 096 пациентов переболели и выздоровели, 26 269 — скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее была названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей коронавируса.

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