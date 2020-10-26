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За сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России коронавирус нашли у 17 347 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в понедельник, 26 октября.

Лидерами среди регионов по числу новых случаев заражения оказались Москва (5224), Санкт-Петербург (715) и Подмосковье (499).

За сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие 24 часа жертвами инфекции стали 219 человек, еще 7574 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 531 224 случая заболевания коронавирусом нового типа. При этом 1 146 096 пациентов переболели и выздоровели, 26 269 — скончались.

За сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее была названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей коронавируса.

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